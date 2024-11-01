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Рост числа рабочих мест в США в октябре был существенно меньше прогноза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что было обусловлено ураганами "Хелен" и "Милтон", а также забастовкой сотрудников Boeing Co. и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 223 тыс., а не на 254 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 100 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg.

Количество рабочих мест в частном секторе в октябре сократилось на 28 тыс., в то время как в государственном повысилось на 40 тыс.

Рост в строительном секторе составил 8 тыс., в здравоохранении - 52 тыс. При этом в обрабатывающей промышленности было зафиксировано снижение на 46 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в октябре увеличилась на 0,4% относительно предыдущего месяца и достигла $35,46. В годовом выражении она повысилась на 4%. Изменение второго показателя совпало с консенсус-прогнозом, при этом эксперты ожидали подъема первого показателя на 0,3%.

Средняя продолжительность рабочей недели в США осталась на сентябрьском уровне - 34,3 часа.

Доля участия населения в рабочей силе опустилась до 62,6% с 62,7%.

США
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