Поиск

Exxon Mobil повысил квартальные дивиденды на 4,2%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil повысила размер квартальных дивидендов на 4,2% - до 99 центов на акцию с 95 центов, сообщается в пресс-релизе.

Выплаты пройдут 10 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 14 ноября.

Дивидендная доходность акций компании составит около 3,4% годовых, исходя из котировок на закрытие торгов в четверг ($116,78).

Цена акций Exxon в ходе предварительной сессии в пятницу повышается на 2,2%. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 16,8% (до $519 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19,6%.

Exxon Mobil
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

В ЦБ РФ объяснили ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

OpenAI запускает интернет-поиск на базе ChatGPT

Boeing улучшил предложение для бастующих работников

Прибыль "НОВАТЭКа" по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 40%

Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ

Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ

Brent подорожала до $74,23 за баррель

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });