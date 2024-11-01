Exxon Mobil повысил квартальные дивиденды на 4,2%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil повысила размер квартальных дивидендов на 4,2% - до 99 центов на акцию с 95 центов, сообщается в пресс-релизе.

Выплаты пройдут 10 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 14 ноября.

Дивидендная доходность акций компании составит около 3,4% годовых, исходя из котировок на закрытие торгов в четверг ($116,78).

Цена акций Exxon в ходе предварительной сессии в пятницу повышается на 2,2%. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 16,8% (до $519 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 19,6%.