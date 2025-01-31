Exxon Mobil в IV квартале получила скорректированную прибыль выше ожиданий

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в четвертом квартале 2024 года незначительно снизила чистую прибыль, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания рынка, а выручка их не оправдала.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $7,61 млрд, или $1,72 в расчете на акцию, по сравнению с $7,63 млрд, или $1,91 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль на акцию составила $1,67.

Выручка уменьшилась до $83,426 млрд с $84,344 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $1,55 на акцию при выручке в $86,33 млрд.

Добыча углеводородов в минувшем квартале увеличилась до 4,602 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 4,582 млн бнэ/с годом ранее.

Свободный денежный поток Exxon в четвертом квартале составил $8 млрд. Объем капиталовложений в октябре-декабре равнялся $7,51 млрд, за весь 2024 год - $27,55 млрд.

В прошлом году Exxon вернула акционерам $36 млрд, в том числе за счет выплаты дивидендов $16,7 млрд и путем выкупа своих акций - $19,3 млрд.

Котировки акций Exxon растут на 0,2% в ходе предварительных торгов в пятницу.