"ВсеИнструменты.ру" разместил ЦФА на 2 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ВсеИнструменты.ру", основная "дочка" ПАО "ВИ.ру", разместило цифровые финансовые активы (ЦФА) на 2 млрд рублей на ЦФА-платформе Альфа-банка "А-Токен", говорится на сайте платформы.

Срок их обращения – 3 месяца. Условия предполагают переменную процентную ставку, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ +3,5% годовых.

Размещение состоялось 25 октября.

Представитель компании сообщил "Интерфаксу", что размещение ЦФА направлено на оптимизацию долгового портфеля с точки зрения процентных ставок и сроков погашения, а также общекорпоративные цели, связанные с развитием бизнеса: открытие ПВЗ, укрепление логистической инфраструктуры.

ЦФА – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра.

ЦБ включил площадку банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY. Сеть компании насчитывает более 1 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), расположенных более чем в 300 городах, включая все города-миллионники (в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.), складская инфраструктура состоит из 23 складов в различных регионах РФ. Ассортимент товаров группы насчитывал по итогам 2023 года более 1,5 млн уникальных SKU от 15 тыс. брендов. Количество заказов по итогам прошлого года составило около 22,7 млн.

В начале июля 2024 года "ВИ.ру" провела IPO по нижней границе ценового диапазона – 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации бизнеса компании в 100 млрд рублей.