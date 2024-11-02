"КАМАЗ" получил 3,8 млрд руб. убытка по РСБУ против 15,8 млрд руб. прибыли годом ранее

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составил 3,8 млрд рублей против прибыли 15,8 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания.

Выручка снизилась на 7,5%, до 228,8 млрд руб., себестоимость продаж - на 1,3%, до 213,3 млрд руб. Валовая прибыль упала вдвое, до 15,5 млрд руб.

Коммерческие расходы в отчетном периоде были на уровне 6,9 млрд руб. (+23%), управленческие - 9,6 млрд руб. (+10,2%).

Убыток от продаж составил 1 млрд руб. против 17 млрд руб. за тот же период прошлого года.

Показатель процентов к уплате подскочил в 2,7 раза, до 14,4 млрд руб. Прочие доходы компании в отчетном периоде составили 19,2 млрд руб. против 8,5 млрд руб. годом ранее, прочие расходы - 14,2 млрд руб. против 9,9 млрд руб. соответственно. Также автопроизводитель отразил 1,4 млрд расходов по налогу на прибыль против 504 млн руб. в том же периоде прошлого года.

Краткосрочные обязательства "КАМАЗа" с начала года выросли на 23,7%, до 165,3 млрд руб., в том числе показатель краткосрочных заемных средств - на 28,4%, до 128,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составили 445,5 млрд руб. (+4,5% с начала года).

Как сообщалось, за I полугодие 2024 года выручка "КАМАЗа" по РСБУ составила 156,3 млрд руб. (-14,9%), чистая прибыль - 641 млн руб. (падение в 20 раз). Комментируя снижение финансовых результатов 6 месяцев, в компании говорили об эффекте высокой базы 2023 года, нетипичного для автопроизводителя с точки зрения его деятельности. "Компания постепенно приходит к более привычным финансовым показателям. Стоит также отметить, что на финансовых показателях первой половины этого года негативно сказался рост ключевой ставки ЦБ. Вместе с тем, в целом текущие финансовые результаты группа оценивает как устойчивые", - говорили "Интерфаксу" в июле в пресс-службе группы.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в РФ. Основным акционером группы к концу 2023 года оставался "Ростех" (47,1%), при этом свои 15% в российской группе сохраняла германская Daimler. Ещё 23,54% акций к середине прошлого года по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%), в октябре 2024 года передавший свою долю гендиректору "Модум-Транса" Дмитрию Артякову). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), ещё одна не называвшаяся в последних отчетах камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).