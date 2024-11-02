Поиск

"КАМАЗ" получил 3,8 млрд руб. убытка по РСБУ против 15,8 млрд руб. прибыли годом ранее

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составил 3,8 млрд рублей против прибыли 15,8 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания.

Выручка снизилась на 7,5%, до 228,8 млрд руб., себестоимость продаж - на 1,3%, до 213,3 млрд руб. Валовая прибыль упала вдвое, до 15,5 млрд руб.

Коммерческие расходы в отчетном периоде были на уровне 6,9 млрд руб. (+23%), управленческие - 9,6 млрд руб. (+10,2%).

Убыток от продаж составил 1 млрд руб. против 17 млрд руб. за тот же период прошлого года.

Показатель процентов к уплате подскочил в 2,7 раза, до 14,4 млрд руб. Прочие доходы компании в отчетном периоде составили 19,2 млрд руб. против 8,5 млрд руб. годом ранее, прочие расходы - 14,2 млрд руб. против 9,9 млрд руб. соответственно. Также автопроизводитель отразил 1,4 млрд расходов по налогу на прибыль против 504 млн руб. в том же периоде прошлого года.

Краткосрочные обязательства "КАМАЗа" с начала года выросли на 23,7%, до 165,3 млрд руб., в том числе показатель краткосрочных заемных средств - на 28,4%, до 128,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составили 445,5 млрд руб. (+4,5% с начала года).

Как сообщалось, за I полугодие 2024 года выручка "КАМАЗа" по РСБУ составила 156,3 млрд руб. (-14,9%), чистая прибыль - 641 млн руб. (падение в 20 раз). Комментируя снижение финансовых результатов 6 месяцев, в компании говорили об эффекте высокой базы 2023 года, нетипичного для автопроизводителя с точки зрения его деятельности. "Компания постепенно приходит к более привычным финансовым показателям. Стоит также отметить, что на финансовых показателях первой половины этого года негативно сказался рост ключевой ставки ЦБ. Вместе с тем, в целом текущие финансовые результаты группа оценивает как устойчивые", - говорили "Интерфаксу" в июле в пресс-службе группы.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в РФ. Основным акционером группы к концу 2023 года оставался "Ростех" (47,1%), при этом свои 15% в российской группе сохраняла германская Daimler. Ещё 23,54% акций к середине прошлого года по-прежнему принадлежали ООО "Автоинвест" (на тот момент его совладельцами были гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин (30%), бизнесмены Николай Тимохин (50%) и Рубен Варданян (20%), в октябре 2024 года передавший свою долю гендиректору "Модум-Транса" Дмитрию Артякову). Среди акционеров группы также были KAMAZ International Management (4,25%), ещё одна не называвшаяся в последних отчетах камазовская "дочка" (3,72%; сообщалось, что в начале 2023 года ЕАБР вернул эту долю в пользу ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ") и АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).

КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СД "Роснефти" 8 ноября рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

РФ предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Российское подразделение Jaguar - Land Rover приобрел местный топ-менеджмент

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков

Разработка эскизного проекта укороченного МС-21 обойдется в 2024-25 гг. в 1,94 млрд руб.

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });