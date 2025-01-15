"КАМАЗ" за год продал на рынке коммерческой техники в России 24 450 машин массой от 8 т

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в 2024 году реализовало на российском рынке коммерческой техники 24,45 тысячи автомобилей массой от 8 тонн, сообщила пресс-служба автопроизводителя со ссылкой на данные регистраций в Госавтоинспекции.

""КАМАЗ" реализовал на рынке коммерческой техники России полной массой свыше 14 тонн (принятый в России стандарт) 20,3 тысячи грузовиков и сохранил лидерские позиции. В сегменте от 8 до 14 тонн "КАМАЗ" существенно нарастил продажи - до 4,15 тысячи единиц техники и занял вторую позицию после группы "ГАЗ", - говорится в пресс-релизе.

В сегменте грузовиков массой от 8 до 14 тонн продажи за последние три года выросли в 4 раза, отмечается в пресс-релизе.

В сегменте пассажирского транспорта "КАМАЗ" в 2024 году реализовал более 2,2 тысячи автобусов и электробусов, обновив исторический максимум. В прошлом году автопроизводитель вывел на рынок новые модели пассажирского транспорта: автобус среднего класса КАМАЗ-4290-30-5М, автобус КАМАЗ-4280-F5 "Вега" и электробус КАМАЗ-6282 ONC с ночной зарядкой.

"Несмотря на то, что в 2024 году основные усилия коллектива были направлены на поставку автотехники для защиты рубежей страны, инженеры компании продолжили работу по развитию линейки К5. В августе на российский рынок выведена новинка - седельный тягач KAMAЗ-54902 (4х2), который является более доступным по цене аналогом популярного автомобиля KAMAЗ-54901. Машина разработана для региональных перевозок на сравнительно небольшие расстояния (до одной тысячи километров). Кроме того, в 2024 году выведены на рынок и другие модели линейки К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6х6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6х4) и -65951 (8х4), шасси -65658 (6х2), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4х2)", - отмечается в сообщении.

В декабре 2024 года пресс-служба мэрии Набережных Челнов, где расположена основная площадка "КАМАЗа", сообщала, что автопроизводитель в 2024 году планирует выпустить более 40 тысяч грузовых автомобилей, в 2025 году - довести объем выпуска до 47 тысяч грузовиков.