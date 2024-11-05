DHL в III квартале снизила чистую прибыль на 7%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) в третьем квартале снизила чистую прибыль на 6,9% при повышении выручки на 6,2%, сказано в ее отчетности.

Консолидированная чистая прибыль уменьшилась до 751 млн евро по сравнению с 807 млн евро за аналогичный период 2023 года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) выросла на 0,1% - до 1,373 млрд евро, что соответствует прогнозам рынка, отмечается в сообщении.

Выручка поднялась до 20,592 млрд евро против 19,398 млрд евро годом ранее.

Свободный денежный поток составил 723 млн евро по сравнению с 1,074 млрд евро в июле-сентябре 2023 года, капзатраты - 690 млн евро против 871 млн евро.

При этом DHL ухудшила прогноз для EBIT на весь 2024 год до примерно 5,8 млрд евро с ранее ожидавшихся 6-6,6 млрд евро. Капзатраты планируются в объеме 3-3,2 млрд евро (прежде 3-3,6 млрд евро), свободный денежный поток - 2,8-3 млрд евро (ранее около 3 млрд евро).

Из-за понижения ожиданий на этот год компания пересмотрела прогноз на среднесрочную перспективу и теперь планирует в 2026 году получить EBIT примерно в 7 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация DHL упала на 19% (до 43,7 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 14,6%.