DHL для снижения расходов сократит в 2025 году 8 тысяч рабочих мест

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая компания DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 12%, выручку - на 6%. Компания анонсировала план снижения расходов.

План предусматривает сокращение 8 тысяч рабочих мест в германском подразделении по доставке почты и посылок (Post & Parcel Germany) в 2025 году. Штат этого подразделения составляет около 187 тысяч человек.

В целом компания намерена добиться ежегодной экономии на расходах в размере более 1 млрд евро к 2027 году за счет различных мер во всех направлениях бизнеса.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале составила 1,1 млрд евро по сравнению с 979 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка увеличилась до 22,7 млрд евро с 21,35 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой DHL, предполагал чистую прибыль на уровне 1,11 млрд евро и выручку в 22,42 млрд евро.

По итогам всего 2024 года чистая прибыль компании уменьшилась на 9%, до 3,33 млрд евро, выручка повысилась на 3%, до 84,19 млрд евро. Годовая EBIT снизилась на 7%, до 5,89 млрд евро, превысив средний прогноз экспертов в 5,81 млрд евро и собственный прогноз DHL (не менее 5,8 млрд евро).

Компания ожидает увеличения EBIT в 2025 году, прогнозируя этот показатель на уровне 6 млрд евро и выше. При этом, в DHL отмечают, что потенциальные изменения пошлин или торговой политики не учтены в прогнозах, и они могут иметь существенные последствия для ее показателей, как негативные, так и позитивные.

Компания сохранила дивиденды на уровне 1,85 евро на акцию, а также анонсировала расширение программы обратного выкупа акций на 2 млрд евро, до 6 млрд евро.