ONGC продолжает попытки переоформить долю в "Сахалине-1"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Индийская ONGC по-прежнему пытается переоформить долю в новом операторе проекта "Сахалин-1".

"Еще не переоформили. И я не думаю, что это случится скоро", - сообщил журналистам в кулуарах ADIPEC главный исполнительный директор ONGC Арун Кумар Сингх.

При это он отметил, что проект идет нормально, и с добычей все хорошо.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

В соответствии с октябрьским указом 2022 года президента Владимира Путина, оператор проекта заменен с американской Exxon Neftegas Ltd. (успевшего к октябрю полностью остановить добычу на проекте) на российское ООО. Новый оператор ООО "Сахалин-1" зарегистрирован в Южно-Сахалинске, единоличным исполнительным органом является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

"Сахалинморнефтегаз-Шельфу" в новом ООО полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

В соответствии с указом президента, "отказная" доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу, соответствующему критериям, которые определяются правительством России.

Ранее сообщалось, что ONGC испытывает сложности с оформлением своей доли в новом операторе проекта. Индийская компания получила долю ликвидационного фонда проекта - 143,24 млрд рупий (около $1,4 млрд) - еще в апреле 2023 года, однако не смогла передать ее ООО "Сахалин-1" из-за наложенных на российские банки санкций и из-за российских контрсанкций. ONGC отмечала, что ведет с новым оператором проекта переговоры о возможных альтернативных путях передачи активов.