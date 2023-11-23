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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"

ONGC попросила РФ помочь оформить ее участие в новом операторе "Сахалина-1"
Фото: Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Индийская ONGC активно работает над передачей своей доли активов ликвидационного фонда СРП-проекта "Сахалин-1" новому оператору (ООО "Сахалин-1") и обратилась за содействием к России, заявил главный исполнительный директор по финансам ONGC Videsh Limited Винод Халлан на конференции с аналитиками.

"На прошлой неделе мы подали заявку в РФ на рассмотрение возможности получить средства из ликвидационного фонда (Сахалина-1, связанного со сменой оператора проекта - ИФ) в рублях. Мы надеемся, что решение будет принято быстро. Мы также обратились в ООО "Коммерческий Индо Банк" (российская "дочка" крупнейшего банка Индии, State Bank of India - ИФ) с тем, чтобы они уточнили у Банка России, что у нас нет ограничений на заимствования в рублях, поскольку средства ликвидационного фонда, которые мы получили от JP Morgan, номинированы в долларах США. Так что мы действуем активно и надеемся, что вскоре вопрос удастся решить", - сказал он.

Халлан также отметил, что ONGC рассматривает возможность использовать застрявшие в России дивиденды от "Ванкорнефти" - порядка 16 млрд рублей - для выполнения своих обязательств по проекту "Сахалин-1".

Ранее сообщалось, что ONGC испытывает сложности с оформлением своей доли в новом операторе проекта "Сахалин-1". Индийская компания получила свою долю ликвидационного фонда проекта еще 6 апреля, однако не смогла передать ее ООО "Сахалин-1" из-за наложенных на российские банки санкций и из-за контрсанкционных мер России. ONGC отмечала, что ведет с новым оператором проекта переговоры о возможных альтернативных путях передачи активов.

В мае баланс индийской компании учитывал 143,24 млрд рупий (на тот момент - около $1,4 млрд) "отложенных инвестиций" в "Сахалин-1".

Также сообщалось, что ONGC столкнулась с проблемой вывода дивидендов от "Ванкорнефти" из-за схемы владения - компания участвует в проекте через структуру в Сингапуре, который входит в утверждаемый российскими властями список недружественных стран. Средства (11,4 млрд рублей за 2022 год и 4,5 млрд рублей за первое полугодие 2023 года) находятся в ООО "Коммерческий Индо Банк", на их репатриацию наложены ограничения, поэтому сумма доступна для использования в стране и валюте получения.

JP Morgan ONGC Сахалин-1 Винод Халлан Индия Коммерческий Индо Банк Ванкорнефть
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