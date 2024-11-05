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Внешнеторговый дефицит США в сентябре вырос на 19,2% и превысил прогноз

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 19,2% относительно предыдущего месяца - до максимальных с апреля $84,4 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8 млрд, а не $70,4 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста до $84,1 млрд с объявленного ранее августовского уровня.

Объем экспорта в сентябре сократился на $3,2 млрд (на 1,2%) и составил $267,9 млрд. В том числе уменьшились поставки за рубеж гражданских самолетов, фармацевтических препаратов и нефти. Экспорт товаров снизился на $3,2 млрд (до $176 млрд), услуг - менее чем на $0,1 млрд (до $91,9 млрд).

Импорт увеличился на $10,3 млрд (на 3%) и составил рекордные $352,3 млрд. Это, в том числе обусловлено ростом закупок фармпрепаратов, компьютеров, полупроводников и пассажирских автомобилей.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце вырос на $14,2 млрд - до $109 млрд, профицит в сфере услуг - на $0,6 млрд, до $24,6 млрд.

Дефицит в торговле с Евросоюзом вырос на $4,7 млрд - до $23,8 млрд, с Вьетнамом - на $2,5 млрд, до $23,8 млрд. Профицит в торговле с Великобританией увеличился на $1,1 млрд и достиг $1,4 млрд.

В январе-сентябре общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на 11,8% (на $69,6 млрд) относительно аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт вырос на 3,7%, импорт - на 5,3%.

США
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