Белоруссия и Россия уравняют тарифы на ж/д перевозку минерально-строительных грузов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Правительства Белоруссии и России решили уравнять тарифы на перевозку по железной дороге минерально-строительных грузов белорусских и российских производителей, решение принято на заседании совета министров Союзного государства, передает "БелТА".

В заседании в Минске участвовали в том числе премьер-министры Михаил Мишустин и Роман Головченко.

Также по итогам заседания подготовлены проекты декретов Высшего государственного совета Союзного государства "Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства" и о единых правилах конкуренции и защите прав потребителей.

Руководители правительств также обсудили вопрос о придании статуса товара Союзного государства продукции белорусских и российских промышленных предприятий.

"Экспертам обеих сторон предстоит выработать критерии, по которым такая продукция может быть отнесена к товару СГ, определить сферы, где он будет применяться, разработать порядок его признания и присвоения статуса, решить ряд вопросов организационного и протокольного характера. Это нужно для того, чтобы окончательно решить вопрос о предоставлении национального режима для всех товаров, произведенных на территории Союзного государства", - сказал Головченко после заседания.