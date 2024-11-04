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В Минске 5 ноября состоится заседание Совета министров Союзного государства

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совместно с белорусским коллегой Романом Головченко проведет во вторник в Минске заседание Совета министров Союзного государства (Совмин СГ), председателем которого он является. Участники мероприятия обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и интеграционные процессы в рамках организации, сообщает пресс-служба правительства России.

"На заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в СГ. Приоритетное внимание будет уделено выполнению "Основных направлений реализации положений Договора о создании СГ на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании будет согласован ряд важных решений по дальнейшему углублению интеграции России и Белоруссии, которые планируется вынести на утверждение юбилейного заседания Высшего госсовета СГ в декабре 2024 года, приуроченного к 25-летию подписания Договора о создании СГ (8 декабря 1999 года).

В правительстве России отметили, что "планируется принятие решений о внедрении единых правил в области защиты прав потребителей, создании комфортных тарифов для пользователей мобильной связи, развитии пригородного железнодорожного сообщения".

Кроме того, стороны уделят отдельное внимание вопросам реформирования СМИ СГ и разработки Стратегии формирования единого информационного пространства этого объединения.

Также "Совмин обсудит план организации и проведения мероприятий Союзного государства по совместному празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне".

"По итогам заседания предусмотрено утверждение отдельных документов по актуальным вопросам повестки дня Союзного государства", - добавили в пресс-службе правительства.

Белоруссия
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