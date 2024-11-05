Индекс активности в сфере услуг США в октябре подскочил до максимума с июля 2022 года

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре подскочил до максимальных с июля 2022 года 56 пунктов с 54,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,8 пункта, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже – об ослаблении.

Подындекс занятости в октябре подскочил до 53 пунктов с 48,1 пункта, индикатор сроков поставок увеличился до 56,4 пункта с 52,1 пункта в сентябре.

В то же время подындекс новых заказов в прошлом месяце уменьшился до 57,4 пункта с сентябрьских 59,4 пункта, запасов бизнеса - до 57,2 пункта с 58,1 пункта, активности предприятий сферы услуг - до 57,2 пункта с 59,9 пункта, ценовой подындекс - до 58,1 пункта с 59,4 пункта.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем октябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global, снизился до 55 пунктов с 55,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Сводный PMI увеличился до 54,1 пункта с 54 пунктов в сентябре.