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Маркетплейсы в России обеспечили 85% спроса на склады

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Доля маркетплейсов в общей структуре спроса на складскую недвижимость составила 85%, рассказал на выставке MALLPIC генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев.

"Доля маркетплейсов возросла до 85% от общего объема поглощений", - отметил он.

Такой рост наблюдается на фоне значительного падения объемов поглощений со стороны других игроков. По словам Пинаева, маркетплейсы растут заметными темпами. Так, объем поглощений в структуре спроса в 2020 году был вдвое ниже.

Среди ключевых тенденций в 2025 году, как ожидается, в складском сегменте негативное давление на планы арендаторов будет оказывать высокий уровень ставок аренды.

Панее партнер NF Group Константин Фомиченко прогнозировал, что объем качественного предложения складов в России к концу года может превысить 50 млн кв.м. С начала года в России ввели более 1,5 млн кв.м складов, из которых 60% или 950 тыс. кв.м - в регионах. В московском регионе - 274 тыс. кв.м.

CORE.XP NF Group Владимир Пинаев Константин Фомиченко
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