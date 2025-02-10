В московском регионе базовая ставка аренды на склады может вырасти на 10,5%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Базовая арендная ставка на готовые склады в 2025 году может вырасти на 10,5%, до 13,8 тысячи рублей за кв.м в год, прогнозируют в компании Nikoliers.

"На конец текущего года средневзвешенная базовая арендная ставка может вырасти еще на 10,5% и достичь 13 885 рублей за кв.м в год. Причинами этого являются высокий спрос на складские площади и как следствие - низкий показатель вакансии", - говорится в прогнозе.

Рост стоимости связан с жесткими экономическими условиями, уточнил региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости, земли Nikoliers Виктор Афанасенко. Это может негативно отразиться на объеме сделок. Только в следующем году на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки арендная ставка может упасть вниз, добавил Афанасенко.

Уточняется, что сейчас уровень запрашиваемой базовой арендной ставки зависит от удаленности от МКАД. В пределах 10 км ставка на склады класса А составляет 18 тысяч рублей за кв.м в год, дальше 60 км от МКАД - 8,5 тысяч рублей за кв.м в год.