Поиск

ОПЕК+ на ближайшей встрече обсудит нефтяной рынок и действия альянса с 1 января

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет (JMMC) в декабре обсудит текущую ситуацию на мировом рынке нефти и примет решение о дальнейших действиях ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Как вы знаете, сейчас мы приняли решение, буквально на днях, о том, чтобы на один месяц сдвинуть период начала частичного восстановления добровольно взятых обязательств. В декабре мы будем на саммите – министерской встрече (заседание министерского мониторингового комитета, JMMC) – обсуждать текущую ситуацию на мировых рынках и, соответственно, будем принимать решения дальше, о совместных действиях, начиная с 1 января", - сказал Новак.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц). В начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а несколько дней назад – еще на месяц, до конца 2024 года. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-десять месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.

Полноформатная встреча стран-участниц ОПЕК+, а также заседание JMMC пройдет 1 декабря. Формат мероприятий – очный или онлайн – пока не определен.

Александр Новак JMMC ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ростех" сообщил о кадровых назначениях в ОАК и ОДК

Рубль подешевел в паре с китайским юанем, обновив минимум октября 2023 года

"Газпром" получил разрешение госэкспертизы на полное развитие мощностей "Силы Сибири"

Розничные цены на дизтопливо в Москве снова ускорили рост

Розничные цены на дизтопливо в Москве снова ускорили рост
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });