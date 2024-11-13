Аналитики допустили падения цен нефти до $40 за баррель в случае отмены ограничений ОПЕК

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть могут упасть до $40 за баррель в 2025 году в случае, если ОПЕК+ откажется от существующих сейчас добровольных ограничений на добычу, прогнозируют аналитики, мнения которых приводит CNBC. Однако, по их мнению, альянс, скорее всего, выберет постепенное сворачивание этих ограничений в начале 2025 года.

"Сейчас существует больше опасений по поводу цен на нефть в 2025 году, чем когда-либо за последние годы - за любой год, который я помню, со времен Арабской весны", - заявил руководитель отдела энергетического анализа OPIS Том Клоза.

Учитывая, что повышение спроса на нефть в следующем году, вероятно, не превысит 1 млн баррелей в сутки, полное сворачивание ограничений ОПЕК+ в 2025 году "несомненно, приведет к очень резкому снижению цен на нефть, возможно, до $40 за баррель", полагает глава отдела энергетики, климата и ресурсов Eurasia Group Хеннинг Глойстейн.

Старший аналитик по энергетике MST Marquee Сол Кавоник также предположил, что такие действия со стороны ОПЕК+ "фактически приведут к ценовой войне за долю рынка, которая может привести к снижению нефтяных цен до минимумов, невиданных со времен COVID".

В сентябре ОПЕК+ отложил планы начать постепенное сокращение добровольных сокращений на 2,2 млн б/с на два месяца в попытке остановить падение цен на нефть. В начале ноября альянс снова решил отсрочить запланированное увеличение добычи еще на месяц - до конца декабря.

Снижение нефтяных котировок обусловлено, в том числе, вялым восстановлением спроса после пандемии в Китае, который является ведущим импортером нефти в мире.

Кроме того, негативным фактором выступает избыточное предложение топлива на рынке, особенно с учетом того, что ключевые производители нефти за пределами ОПЕК, такие как США, Канада, Гайана и Бразилия, также планируют увеличить поставки, подчеркнул Глойстейн.