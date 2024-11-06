Финансовые маркетплейсы смогут выпускать и продавать собственные ценные бумаги

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который разрешает операторам финансовых платформ в РФ быть стороной сделок с собственными ценными бумагами на этих же платформах.

Документ (№761325-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас оператор финансовой платформы по закону не может быть стороной сделки на собственной платформе.

"Целью законопроекта является предоставление оператору финансовой платформы возможности выступать стороной по сделкам с собственными ценными бумагами на финансовой платформе. Это позволит расширить линейку инструментов, предлагаемых инвесторам на финансовых платформах", - говорится в пояснительной записке.

Закон о создании в РФ финансовых супермаркетов ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят в 2020 году. Используя платформы, граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами. "Оператор финансовой платформы не является стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы", - следует из действующего законодательства.

В реестр операторов финансовых платформ ЦБ на 5 ноября включено десять компаний, среди них площадки ПАО "Московская биржа", АО "ВТБ регистратор", маркетплейсы "Сравни.ру" и "Банки.ру".