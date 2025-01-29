Комитет Думы поддержал право финансовых маркетплейсов выпускать собственные ценные бумаги

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который разрешает операторам финансовых платформ в России быть стороной сделок с собственными ценными бумагами на этих же платформах.

Законопроект № 761325-8 в ноябре 2024 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

В заключении на законопроект комитет по финансам отмечает, что для избежания конфликтов интересов между оператором финансовой платформы, который продает свои собственные ценные бумаги, и другими участниками сделок в законопроекте нужно прописать обязанность оператора выявлять конфликты интересов и предотвращать возможные негативные последствия таких сделок.

Согласно действующему законодательству, оператор финансовой платформы не может являться стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы. Внесенный депутатами законопроект предлагает предоставить оператору финансовой платформы право выступать стороной по сделкам с собственными ценными бумагами.

"Такое изменение расширит перечень инструментов, доступных гражданам, являющимся получателями финансовых услуг, позволит обеспечить потребности различных групп инвесторов. При этом размещение оператором финансовой платформы собственных ценных бумаг на финансовой платформе будет также содействовать дополнительным инвестициям в российскую экономику", - говорится в отзыве комитета.

В первом чтении законопроект может быть рассмотрен 11 февраля.

Закон о создании в России финансовых супермаркетов ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят в 2020 году. Используя платформы, граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами. В реестр операторов финансовых платформ ЦБ на 28 января включено десять компаний, среди них площадки ПАО "Московская биржа", АО "ВТБ регистратор", маркетплейсы "Сравни.ру" и "Банки.ру".