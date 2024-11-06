Акции "ВУШ Холдинга" допущены к торгам на СПБ Бирже

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "СПБ Биржа" с 6 ноября включила обыкновенные акции ПАО "ВУШ Холдинг" в список ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении компании.

Уставный капитал "ВУШ Холдинга" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 382 432 обыкновенные акции. Бумаги компании уже включены в ряд индексов "Мосбиржи".

"СПБ биржа" во вторник решила c 6 ноября включить 34 акции российских эмитентов, включая акции "ВУШ Холдинга", в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В сентябре биржа решила c 9 сентября включить 85 акций российских эмитентов. До этого на "СПБ бирже" торговались порядка 50 бумаг российских эмитентов. Торги иностранными бумагами были приостановлены после попадания биржи в санкционный список США в ноябре 2023 года.

ПАО "ВУШ Холдинг" - головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO. Крупнейшим акционером является гендиректор компании Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 39%. По данным на 30 июня 2024 года, free float составляет 19%.