Whoosh в ближайшее время начнет работать в Сан-Паулу и еще ряде городов Латинской Америки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (холдинговая компания оператора сервиса кикшеринга Whoosh) планирует в ближайшее время выйти на рынки нескольких городов в Латинской Америке, в течение месяца начнёт работать в Сан-Паулу (Бразилия), сообщил генеральный директор и крупнейший акционер компании Дмитрий Чуйко.

"Мы запускаем Сан-Пауло - буквально в течение месяца, там практически все готово для запуска. И в испаноязычных странах запустим еще несколько городов в ближайшей перспективе. Сейчас там идет активная стадия работы, когда мы получаем разрешения на работу в городах", - сказал Чуйко в эфире на YouTube-канале "Пульс".

Whoosh со II квартала 2023 года в пилотном режиме работает в трех странах Латинской Америки - Бразилии, Перу и Чили.

По словам Чуйко, сейчас компания присутствует в 5 городах этих стран - в частности, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Темуко (Чили). В этих трех странах сейчас работает порядка 12 тыс. самокатов Whoosh (чуть больше 5% от общего парка компании), уточнил глава компании.

По его словам, компания видит в латиноамериканском рынке большой потенциал. "Считаем, что этот рынок сравним с рынком России - может быть, даже чуть больше, чем рынок России", - отметил он.

Отвечая на вопрос, не планирует ли компания выйти на рынки Африки или Азии, Чуйко заявил, что Whoosh намерен сконцентрироваться на развитии в России и Латинской Америке.

"Мы периодически туда (на Африку и Азию - ИФ.) смотрим. Но тут кажется крайне важно сохранять фокус. У нас есть два фокуса сейчас: мы продолжаем активно развиваться в России и удерживать лидерскую позицию. И второй фокус - мы развиваемся в Латинской Америке. Сейчас получить еще какой-то третий фокус, еще одно направление - сейчас, я думаю, это будет совершенно неправильно. Есть большой рынок, надо этот рынок осваивать, чем мы и занимаемся", - сказал глава компании.

"Мы чуть-чуть поглядываем, что происходит в Европе, в Африке, в Турции, в Азии и так далее. Пока мы, во-первых, не чувствуем там потенциала очень сильного. Во-вторых, у нас есть те задачи, которыми мы сейчас занимаемся. Мы не чувствуем у себя ресурсов для того, чтобы еще куда-то пойти. Поэтому нужно эти два фокуса развивать, которые есть текущие, а дальше будет видно", - добавил Чуйко.

Говоря о развитии в России, он сообщил, что Whoosh начинает рассматривать для экспансии и небольшие города - с населением менее 200 тыс. человек. Кроме того, компания продолжит расширять проникновение в городах, где уже присутствует.

ПАО "ВУШ Холдинг" - головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии и Казахстане.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO. Крупнейшим акционером является гендиректор компании Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 39%. По данным на 30 июня 2024 года free float составлял 19%.