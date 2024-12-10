Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

В США производительность труда в III квартале выросла на 2,2%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% в квартальном измерении, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным Министерства труда страны.

Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Производство товаров и услуг в июле-сентябре увеличилось на 3,5%, количество отработанных часов - на 1,2%, что соответствует первоначальной объявленным данным.

Производительность труда в США в июле-сентябре поднялась на 2% относительно того же периода прошлого года, стоимость рабочей силы - на 2,2%.

США Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

РФ за 11 месяцев экспортировала рекордные 4 тыс. тонн меда

Бюджет РФ

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре вырос до 2,5 трлн рублей

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии75 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });