В США производительность труда в III квартале выросла на 2,2%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% в квартальном измерении, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным Министерства труда страны.

Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

Производство товаров и услуг в июле-сентябре увеличилось на 3,5%, количество отработанных часов - на 1,2%, что соответствует первоначальной объявленным данным.

Производительность труда в США в июле-сентябре поднялась на 2% относительно того же периода прошлого года, стоимость рабочей силы - на 2,2%.