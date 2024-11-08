Pinterest в III квартале увеличил чистую прибыль в 4,6 раза и дал слабый прогноз

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американская Pinterest Inc., владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 4,6 раза, но дала слабый прогноз на текущий период.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $30,6 млн, или 4 цента в расчете на акцию, по сравнению с $6,73 млн, или 1 центом на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 40 центов на бумагу с 28 центов.

Выручка поднялась на 18% - до $898,4 млн против $763,2 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики оценивали скорректированную прибыль в среднем на уровне 34 цента на бумагу при выручке в $897 млн.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в минувшем квартале увеличилось на 11% - до 537 млн. Эксперты ожидали 532,6 млн.

В том числе в США и Канаде прирост MAU составил 3%, в Европе - 10%, в остальных регионах - 18%.

Средняя выручка в расчете на пользователя (ARPU) повысилась на 5% - до $1,7. В США и Канаде она подскочила на 13% и достигла $7,31.

Pinterest планирует в четвертом квартале получить выручку в диапазоне $1,125-1,145 млрд. Консенсус-прогноз предполагает $1,144 млрд.

Котировки акций Pinterest на дополнительных торгах в четверг упали на 12,6%. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла почти на 16% (до $23,2 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 12,3%.