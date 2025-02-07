Pinterest в IV квартале увеличил выручку на 18%

Число пользователей сервиса выросло лучше прогнозов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская Pinterest Inc., владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, в четвертом квартале 2024 года увеличила выручку на 18%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,85 млрд с учетом налоговой льготы в размере $1,57 млрд, или $2,68 в расчете на акцию, по сравнению с $201,178 млн, или $0,29 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $0,56 на бумагу с $0,53.

Опрошенные FactSet аналитики оценивали скорректированную прибыль в среднем на уровне $0,64 на бумагу.

Выручка компании увеличилась на 18% - до $1,15 млрд против $981,3 млн годом ранее, впервые превысив отметку в $1 млрд.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в минувшем квартале увеличилось на 11% - до 553 млн. Эксперты ожидали роста до 547 млн.

В том числе в США и Канаде прирост MAU составил 4%, в Европе - 7%, в остальных регионах - 15%.

Средняя выручка в расчете на пользователя (ARPU) повысилась на 6% - до $2,12. В США и Канаде она увеличилась на 12%, до $9.

Pinterest планирует в первом квартале получить выручку в диапазоне $837-852 млн, на 13-15% выше показателя за сопоставимый период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $836 млн.