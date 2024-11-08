Связанная с Магомедовым компания согласилась с взысканием в пользу структуры FESCO свыше $1 млрд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Связанная с Зиявудином Магомедовым компания признала в суде Лондона требования структуры FESCO о взыскании долга на сумму свыше $1 млрд и отозвала встречный иск, говорится в сообщении транспортной группы FESCO.

"Компания, связываемая с З.Г.Магомедовым., против которой компанией группы был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование и согласилась на вынесение решения против нее на заявленную компанией группы сумму задолженности, а также сумму юридических расходов", - говорится в сообщении группы FESCO со ссылкой на заявления в ходе судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса.

"Разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией группы в сумме, превышающей $1 млрд", - говорится в сообщении. Другие подробности судебной тяжбы FESCO не раскрывает.

Ранее сообщалось, что менеджмент ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) осенью 2020 года подал в Лондонский международный арбитражный суд иски в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым, о взыскании долга по выданным займам. Речь тогда шла о заемных средствах, которые в дальнейшем были направлены на выкуп активов группы в 2012 году.

В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил в доход РФ акции группы FESCO по иску Генеральной прокуратуры РФ к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц.

В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ был передан госкорпорации "Росатом".

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.