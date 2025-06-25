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Суд оставил без рассмотрения еще одно заявление о банкротстве совладельца "Суммы" Зиявудина Магомедова

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 18 июня оставил без рассмотрения заявление ООО "ГК "Инфраструктура" о банкротстве совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте 25 июня, "суд неоднократно предлагал заявителю ООО "ГК "Инфраструктура" представить конкретную позицию по спору, однако заявитель в судебные заседания не ходит. Суд приходит к выводу об утрате заявителем правового интереса к предмету спора процедуры банкротства".

"Поскольку имеется иное заявление о признании несостоятельным (банкротом) Магомедова Зиявудина Гаджиевича, (...) заявление ООО "ГК "Инфраструктура" о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Магомедова Зиявудина Гаджиевича подлежит оставлению без рассмотрения", - говорится в определении суда.

Это не первое заявление о банкротстве бизнесмена.

Как сообщалось ранее, Девятый арбитражный апелляционный суд 26 января 2022 года подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 1 декабря 2021 года оставил без рассмотрения заявление ОАО "ГлобалЭлектроСервис" о банкротстве Магомедова.

В оспариваемом документе тогда пояснялось, что требование о банкротстве должника основано на определении Арбитражного суда Москвы от 3 марта 2021 года, в соответствии с которым с Магомедова в пользу компании взысканы 107,3 млн рублей убытков "за совершение неправомерных действий в период с 1 сентября 2015 года по 31 октября 2016 года".

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 июля 2021 года отменил определение суда первой инстанции о взыскании денежных средств, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего "ГлобалЭлектроСервиса" о взыскании убытков было отказано.

Таким образом, на дату заседания "отсутствует вступивший в законную силу судебный акт о взыскании с З.Магомедова в пользу ОАО "ГлобалЭлектроСервис" суммы задолженности", отмечалось в определении суда.

3 ноября 2022 года Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ООО "Стройновация" о банкротстве Зиявудина Магомедова.

В определении суда пояснялось, что требование "Стройновации" основано на решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26 ноября 2020 года, в соответствии с которым ряд лиц, в том числе Магомедов, а также АО "ГлобалЭлектроСервис", привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Стройновация".

При этом производство по спору в части определения размера ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. В документе отсутствует указание на взыскание с Магомедова задолженности. Таким образом, на дату судебного заседания отсутствует вступивший в законную силу судебный акт о взыскании с Магомедова долга в пользу заявителя, подчеркивалось в документе.

Поскольку в материалах дела находится поступившее 26 мая 2022 года заявление ООО "ГК "Инфраструктура" о банкротстве Магомедова, суд пришел к выводу об отказе во введении в отношении должника процедуры банкротства, заявление ООО "Стройновация" оставлено без рассмотрения, говорилось в определении Арбитражного суда Москвы.

В декабре 2022 года Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2,5 млн руб. Его брата Магомеда приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства принадлежащие Зиявудину Магомедову доли в ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО" (входит в группу "Сумма"), а также акции АО "Русская тройка", АО "Портовый флот", АО "Портактив", ПАО "ВМТП", "Порт Петровск", "Феско бункер" и др.

Как писала газета "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года, братья Магомедовы, находившиеся под стражей с 2018 года, подали в английский суд иск против бывших менеджеров FESCO, ее действующих и прежних акционеров, а также "Транснефти" и "Росатома". Они обвиняют ответчиков в "глобальном сговоре" с целью отчуждения их собственности в пользу госструктур путем вынуждения продажи активов по заниженной цене. Справедливую стоимость доли в "НМТП" истцы оценивают в $5 млрд, в FESCO - в $6 млрд без учета долей, которые могли бы быть получены по опционам, и прочих потерь.

ООО "ГК "Инфраструктура" Зиявудин Магомедов Группа "Сумма"
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