Международные резервы РФ с 25 октября по 1 ноября увеличились на $4,2 млрд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 1 ноября составили $632,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 25 октября международные резервы равнялись $628,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.