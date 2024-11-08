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Международные резервы России в октябре снизились на 0,3% до $631,6 млрд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года объем международных (золотовалютных) резервов России снизился на $2,164 млрд, или на 0,3%, до $631,573 млрд с $633,737 млрд, сказано на сайте Банка России.

В январе-октябре 2024 года резервы увеличились на $32,981 млрд, или на 5,5%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в октябре выросла на $7,935 млрд, или на 4,0%, до $207,699 млрд со $199,764 млрд.

Доля золота в резервах на 1 ноября увеличилась до рекордных 32,9% с 31,5% на 1 октября.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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