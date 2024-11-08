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Совкомбанк и ИК "Риком-Траст" разместили ЦФА на 460,5 млн и 200 млн рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Совкомбанк и ИК "Риком-Траст" разместили 8 октября в информационной системе "СПБ биржи" цифровые финансовые активы (ЦФА) соответственно на 460,5 млн рублей и 200 млн рублей для своих клиентов, сообщила торговая площадка.

Совкомбанк размещает собственные выпуски ЦФА, структурированные в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями, ранее он разместил три выпуска ЦФА на 405 млн, 840 млн и 1,5 млрд рублей. Для размещенного сегодня выпуска со сроком погашения до 15 января 2025 года ставка установлена на уровне 23,5% годовых.

ИК "Риком-Траст" разместила выпуск ЦФА факторинговой компании "Глобал Факторинг Нетворк Рус", который также структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями. Срок их погашения - 25 декабря, процентная ставка - 24% годовых.

ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" (Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ в Москве, на территории Центрального, Уральского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

Совкомбанк Риком-Траст
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