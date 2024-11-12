Совкомбанк разместил ЦФА на "СПБ бирже" почти на 1,2 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Совкомбанк 12 ноября разместил в информационной системе "СПБ биржи" цифровые финансовые активы (ЦФА) на 1,18 млрд рублей для своих клиентов, говорится в сообщении торговой площадки.

Выпуск ЦФА структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями. Процентная ставка установлена на уровне 23,5% годовых.

Объем выпуска ЦФА составил 1 181 850 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей, срок обращения - 93 дня. Дата погашения ЦФА - 12 февраля 2025 года.

Ранее Совкомбанк разместил на платформе "СПБ биржи" четыре выпуска ЦФА - на 405 млн, 840 млн, 1,5 млрд и 460,5 млн рублей.