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Более 50 особо значимых ИТ-проектов могут получить гранты на 19 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Отраслевые комитеты выбрали 52 ИТ-проекта, которые могут быть признаны особо значимыми (ОЗП) и получить от государства грантовую поддержку на общую сумму около 19 млрд рублей, сообщил замглавы Минцифры РФ Сергей Кучушев.

Минцифры в сентябре открыло отбор ИТ-проектов, которые могут получить статус особо значимых и, соответственно, гранты от государства в размере до 50% от своей стоимости. Гранты будут предоставляться заказчикам выбранных ИТ-решений. Заявки проходят оценку индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР), затем выбранные проекты должны одобрить отраслевые комитеты и Минцифры, а в заключение перечень ОЗП утвердит президиум правкомиссии. Решение о поддержке выбранных проектов должно быть принято до 10 декабря.

"На текущий момент отраслевыми комитетами одобрено 89 проектов на общую сумму 69,9 млрд рублей, в том числе 52 проекта претендуют на грантовое финансирование. Общая сумма данных проектов - 39,2 млрд рублей. Грантовая поддержка может составить около 19 млрд рублей", - сообщил Кучушев в пятницу на совещании в Совете Федерации.

По словам замминистра, ИТ-решения, созданные в рамках механизма ОЗП с привлечением государственных грантов, после внедрения в компании-заказчике должны быть тиражированы и для других пользователей.

"То есть мы прекрасно понимаем, что очень многие компании создают решения сепаратные, которые необходимы только им. И это нам не дает возможность осуществлять тиражирование в полной мере", - отметил замминистра.

Он напомнил, что в 2022 году состоялся первый отбор ИТ-проектов на получение статуса ОЗП. В рамках этого отбора ОЗП были признаны 183 проекта, из них 32 получили грантовую поддержку на общую сумму более 20 млрд рублей.

Минцифры РФ
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