Мишустин предложил участникам центров компетенции создавать консорциумы для импортозамещения

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ЦИПР-2025 предложил компаниям-участникам (заказчикам) индустриальных центров компетенции (ИЦК) создавать консорциумы для создания сложных IT-решений, предназначенных для замены иностранных продуктов. В частности, для замены ERP-системы германской SAP, ушедшей с российского рынка.

В частности, Мишустин предложил "Фармстандарту" и "Северстали" (входят в разные ИЦК - ИФ) совместно поучаствовать в формировании решения для замены ПО SAP. В том числе изучить опыт "Российских железных дорог" (РЖД) и "1С", которые совместно создают систему управления ресурсами (СУР), предназначенную для замены SAP в РЖД.

При этом председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашев рассказал, что у компании пока отрицательный опыт создания замены ERP от SAP.

"Создание полноценного аналога ERP гораздо дороже и сложнее, и требует более филигранной проработки", - сказал Мордашов. - Попробовали решение компании "Консист" ("Консист Бизнес Групп", входит в IT-холдинг "Ланит" - ИФ), однако, оно плохо соответствует металлургическим системам. Сейчас компания тестирует решение от другого вендора, "Глобал" (ООО "Бизнес Технологии")".

В свою очередь исполнительный директор "Фармстандарта" Виктор Харитонов отметил, что группа проводит замену ПО SAP на продукты "1С", и к настоящему времени ERP-система германского вендора используется всего на нескольких предприятиях группы, на которых ее также планируется заменить на российское решение.

Гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозеров заявил, что компания готова делиться своими наработками. При этом он подчеркнул, что разработка СУР идет по графику, и в 2027 году компания полностью перейдет на ее использование.

"ИЦК все-таки дает свои плоды. Когда идет кооперация такого уровня (крупных заказчиков), то решения рождаются для многих компаний, - сказал Мишустин. - Самое неверное - делать такие качественные решения, вкладывать такие средства и замыкаться в своем ведомственном (отраслевом - ИФ) колодце".

В конце 2024 года компания "Технологии доверия" ("ТеДо", прежде PWC) отмечала, что только госкомпании в 2022-2024 годах инвестировали в российское ПО 922 млрд рублей, а инвестиции компаний всех отраслей в IT за последние 4 года превысили 4 трлн рублей. При этом подчеркивалось, что около 76% средних и крупных российских компаний начали разработку собственных ERP-систем, которые должны заменить аналоги западных вендоров (прежде всего SAP).

Помимо этого, в эту "гонку" включились или включаются многие IT-компании. Так, компания "Диасофт" (разработчик ПО для финансового сектора) начала развитие направления корпоративного ПО для нефинансового сектора, под которым подразумеваются собственная ERP-система и система управления человеческим капиталом. Причем в сегменте ERP компания ориентируется, в частности, на замену соответствующих решений германской SAP. К настоящему времени "Диасофт" разработан собственный независимый аналог ядра ERP-системы SAP, а также конвертер, который позволяет переписывать приложения SAP (элементы системы, не входящие в ее ядро) с языка программирования для SAP (ABAP) на C++.

В ходе ЦИПР председатель правительства попросил ИЦК подготовить предложения по определению в своих секторах типовых значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), а также указать возможные сроки их перевода на российские решения.

"Естественно, с учетом уровня готовности наших технологий и решений", - сказал Мишустин.

Также он указал на необходимость создания общих правил замены зарубежного специализированного оборудования со встроенным ПО на российские аналоги. Но только после вывода такой техники из эксплуатации или ее устаревания.

"Понятно, что в случае временной невозможности (такой замены - ИФ) должны все использовать, - добавил он. - Главное при этом минимизировать риски сбоев на конкретных объектах".

Кроме того, по мнению Мишустина на базе ИЦК надо организовать составление для каждого сектора карты типовых управленческих и производственных процессов и дать компаниям-разработчикам возможность без ограничений использовать эту информацию.

Мишустин поручил Минцифры проработать совместно с ИЦК предложения по запуску единой платформы обеспечения доступа разработчиков ко всем дата-сетам промышленной информации и указал на необходимость расширение участие ИЦК в деятельности цифровых кафедр (организованы более чем в 100 вузах). В последнем случае речь идет об участии ИЦК в разработке учебных программ для студентов по использованию тех или иных решений в конкретных отраслях.

Еще одно предложение председателя правительства заключается в усовершенствовании методики оценки показателей цифровой зрелости базовых отраслей.

"Очень важно отслеживать прогресс по внедрению (в компаниях - ИФ) именно российских решений с использованием генеративного ИИ, - подчеркнул Мишустин. - Надо сделать публичным рейтинг готовности наших крупных компаний к таким изменениям и отмечать тех из них, кто наиболее продвинулся в этом направлении".

По словам Мишустина, летом-осенью текущего года правительство планирует провести стратегическую сессию, на которой по результатам ЦИПР будут рассмотрены предложения и рекомендации, озвученные на конференции, в том числе в части разработки и запуска новых мер господдержки отрасли.