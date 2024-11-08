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Goldman Sachs ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,8% с 1,1%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Экономисты американского Goldman Sachs Group понизили прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,8% с 1,1%, пишет MarketWatch.

По мнению группы специалистов банка во главе с Гийомом Жессоном, на экономическом росте блока негативно скажется возвращение Дональда Трампа на пост президента США, которое также ударит по прибылям европейских компаний.

Обещанные Трампом масштабные пошлины - очевидная угроза для европейского экспорта, считают в Goldman.

"При этом наша работа показывает, что фактический масштаб повышения пошлин может быть не так важен в контексте экономического роста, как (уже) созданная неопределенность торговой политики", - считают экономисты.

Goldman Sachs США Гийом Жессон Дональд Трамп еврозона
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