Goldman Sachs ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,8% с 1,1%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Экономисты американского Goldman Sachs Group понизили прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,8% с 1,1%, пишет MarketWatch.

По мнению группы специалистов банка во главе с Гийомом Жессоном, на экономическом росте блока негативно скажется возвращение Дональда Трампа на пост президента США, которое также ударит по прибылям европейских компаний.

Обещанные Трампом масштабные пошлины - очевидная угроза для европейского экспорта, считают в Goldman.

"При этом наша работа показывает, что фактический масштаб повышения пошлин может быть не так важен в контексте экономического роста, как (уже) созданная неопределенность торговой политики", - считают экономисты.