Трамп вернется в Белый дом как 47-й президент США, его политика может дать новый импульс инфляции. Обзор

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и вернется в Белый дом в качестве 47-го президента страны после четырехлетнего перерыва.

В ходе предвыборной кампании 78-летний Трамп обещал оживить экономику США и улучшить условия жизни американцев. Среди озвученных им ранее планов - снижение налогов для бизнеса, подъем торговых пошлин, смягчение регуляторных ограничений, в том числе в финансовом и нефтегазовом секторах, а также борьба с мигрантами и повышение доступности жилья.

Эксперты полагают, что реализация анонсированных Трампом планов усилит инфляционное давление в Штатах и вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики.

В связи с этим доллар США укрепляется в среду и растут доходности US Treasuries. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), по данным на 16:00 мск прибавляет 1,9%, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,456%.

Котировки фьючерсов на основные фондовые индексы США прибавляют 1,7-3,2%.

Внешняя торговля

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что намерен серьезно изменить экономическую политику США в случае его избрания на пост президента, и ключевые изменения касаются сферы внешней торговли.

Трамп рассматривает возможность введения универсальной пошлины на весь импорт в размере от 10% до 20%, а также 60%-ной пошлины для китайских товаров, пишет Barron's. Он полагает, что такая мера защитит рабочие места в США и сократит зависимость страны от импорта. При этом Трамп утверждает, что повышение пошлин не приведет к росту цен в США, поскольку эти расходы лягут на плечи иностранных производителей.

Резкое повышение пошлин на ввоз китайских товаров, вероятно, спровоцирует ответные меры со стороны Пекина, пишет газета Financial Times. Это может привести к негативным последствиям для авиационной отрасли США, и в частности, для Boeing Co., учитывая, что китайские компании являются крупными клиентами авиастроительного концерна.

В ходе предыдущего срока службы на посту президента США Трамп обложил пошлинами импорт стали и алюминия, обосновав это соображениями национальной безопасности, а также начал торговую войну с Китаем.

Снижение налогов

Трамп провел налоговую реформу в свой первый срок на посту президента США, снизив ставку налога на прибыль корпораций до 21% с 35%, и теперь, по его словам, хочет опустить ее до 15%. Он рассчитывает, что уменьшение налогов будет стимулировать рост занятости, особенно в предприятиях малого бизнеса.

"Я опустил ставку корпоративного налога до 21%. Я бы с удовольствием снизил ее до 15%", - заявил он в интервью Fox News.

По оценкам экономистов, меры бюджетных расходов и снижение налогов, которые обещает Трамп, могут увеличить госдолг США на $7,8 трлн в течение следующих 10 лет, отмечает Barron's.

Потенциальные последствия для политики ФРС

Политика Трампа, вероятно, потребует от Федрезерва более "ястребиного" подхода, отмечают эксперты. Наращивание бюджетных расходов и снижение налоговой нагрузки спровоцирует рост спроса в экономике и увеличение инфляционного давления, а повышение торговых барьеров приведет к росту стоимости импорта.

Предложения Трампа в плане иммиграционной политики также могут сыграть свою роль, усилив инфляцию в сфере услуг. Его обещание депортировать миллионы нелегальных мигрантов сократит рабочую силу в США в тот момент, когда безработица в стране и без того является очень низкой, отмечает Barron's. Это почувствуют на себе многие отрасли, включая строительную сферу и агропромышленный сектор, которые уже страдают от нехватки кадров.

Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки.

Очередное заседание ФРС пройдет 6-7 ноября, эксперты ждут снижения ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

Энергетика

Победа Трампа на президентских выборах может поддержать нефтегазовый сектор США, пишет газета Financial Times. В ходе предвыборной кампании республиканец пообещал аннулировать "каждое из убивающих отрасль регулирующих положений", принятых администрацией нынешнего президента Джо Байдена.

Трамп, в частности, планирует снять мораторий на строительство новых СПГ-терминалов, ослабить регулирование в сфере выбросов парниковых газов, а также сократить стимулы для перехода на более чистые источники энергии и электромобили.

Планы Трампа могут иметь серьезные негативные последствия для определенных секторов, включая ветроэнергетику, которые в значительной мере зависят от одобрения властей.

Эксперты, однако, полагают, что политика Трампа не приведет к серьезному изменению объемов добычи нефти и газа в США в ближайшей перспективе, учитывая, что они и так находятся на рекордных максимумах. Ограничений на сланцевую добычу практически нет, а инвесторы не спешат поддерживать дорогостоящие инициативы по бурению новых скважин, пишет FT.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:00 мск составила $74,15 за баррель, что на $1,38 (1,83%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,4 (1,94%), до $70,59 за баррель.

Регуляторные проблемы

Американские финкомпании более года успешно сопротивлялись предложению администрации Байдена по ужесточению требований к их капиталу, и победа Трампа на выборах позволяет банковскому сектору надеяться на возможность смягчения потенциального решения в этом вопросе, пишет FT.

Экономисты также полагают, что Трамп вынудит Федеральную торговую комиссию (FTC) и Минюст США несколько смягчить настрой в плане антимонопольной политики, являющийся довольно агрессивным в настоящее время.

Кроме того, эксперты не исключают, что новая администрация Трампа может вынудить Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) свернуть усилия по продвижению более масштабного раскрытия информации в таких областях, как частный капитал и климатические риски, отмечает FT.

Еще одна сфера, в которой возможно смягчение регулирования при Трампе - разработки в сфере искусственного интеллекта. Позиция Трампа, заявившего о желании избежать чрезмерного регулирования в этом секторе, была позитивно воспринята, в частности, поддержавшим его на выборах Илоном Маском.

Трейдеры также надеются на смягчение Трампом регулирования, касающегося криптовалют, поскольку он публично высказывался в поддержку развития этого сектора. Стоимость биткойна в ходе торгов в среду обновила рекорд, поднявшись выше отметки в $75 тыс. По данным CoinDesk на 16:00 мск, курс биткойна составил $74,174 тыс.