Товарооборот продукции АПК между РФ и странами Африки за 9 месяцев вырос на 7,5%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот продукции АПК между РФ и странами Африки за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,5%, сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на панельной дискуссии в рамках первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка" в Сочи в субботу.

"Товарооборот в 2023 году увеличился на 19% и превысил $8 млрд. В текущем году позитивная динамика сохраняется. За 9 месяцев этого года взаимная торговля еще выросла на 7,5%. Конечно, есть ряд сложностей в расчетах и поставках, но мы успешно их преодолеваем", - сказал он.

Как отметил Увайдов, доля РФ в импорте продовольствия африканскими странами в натуральном выражении превышает 14%. "В том числе на поставки из РФ приходится более трети импорта государствам Африки пшеницы, ячменя, подсолнечного масла, 11% - соевого масла", - сказал он.

"Тем не менее, потенциал сотрудничества, на наш взгляд, еще полностью не раскрыт. Помимо зерновых и растительных масел, мы можем расширить поставки мясной, молочной, рыбной и другой продукции", - заявил Увайдов, подчеркнув, что РФ "готова и дальше вносить существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности стран Африки".

По его словам, для этого в ближайшее время планируется расширить штат сельхозатташе в африканских странах. В настоящее время торговые представители Минсельхоза работают в 9 странах - Алжире, Анголе, Гане, Египте, Кении, Марокко, Эфиопии Тунисе и ЮАР. "В ближайшее время наши ребята приедут еще в Мозамбик, Нигерию и Бенин. Они будут помогать продвигать нашу продукцию и обеспечивать взаимодействие между государствами, - сказал замминистра. - Кроме базовых задач по увеличению экспорта российской продовольственной продукции, представители Минсельхоза оказывают активное содействие и в обеспечении двусторонних контактов".