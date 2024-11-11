Биткойн впервые превысил $81 тысячу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Курс биткойна впервые поднялся выше отметки $81 тыс. в воскресенье и продолжает подъем после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает MarketWatch.

Трейдеры надеются на смягчение Трампом регулирования, касающегося криптовалют, поскольку он публично высказывался в поддержку развития этого сектора.

Биткойн в ходе торгов в понедельник подорожал на 2,8% - до $81 241, по данным Coindesk. За последнюю неделю самая популярная в мире криптовалюта подорожала на 14%, прирост за последний месяц превышает 25%. За год ее курс взлетел уже более чем вдвое.

Республиканцы, помимо победы их кандидата на президентских выборах, приближаются к полному контролю над Конгрессом, отмечает Financial Times.

Хотя окончательный результат выборов в Палату представителей еще не подтвержден, республиканцы находятся на пороге взятия его под контроль, что "позволит новой администрации провести поддерживающую политику для цифровых активов вскоре после вступления в должность" Трампа, полагают аналитики Standard Chartered.

"Мы ждем позитивных изменений на раннем этапе работы администрации", в том числе "изменений в Комиссии по ценным бумагам и биржам, что приведет к более мягкой позиции регулирования в отношении цифровых активов", заявил глава отдела исследований цифровых активов Standard Chartered Джефф Кендрик.

"Биткойн, один из самых рискованных активов, переживает вспышку популярности, - полагает профессор экономики в Корнелльском университете Эсвар Прасад. - Регуляторные тучи рассеиваются. Финансовые условия становятся более свободными, а макроэкономические перспективы США продолжают выглядеть радужными".

"Америка собирается пойти по пути к экономической свободе", - считает главный исполнительный директор криптобиржи Coinbase Global Брайан Армстронг.

Эфир (ethereum), вторая по популярности криптовалюта в мире, за последний месяц поднялась почти на 20%, за год - на 52%. При этом в ходе торгов в понедельник она дешевеет на 0,9% - до $3 149, по данным Kraken.