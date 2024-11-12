Биткойн обновляет рекорды и приближается к $90 тысячам

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Курс биткойна в понедельник впервые поднялся выше отметки $89 тыс. и продолжает расти, пишет MarketWatch.

Биткойн к 8:39 по московскому времени во вторник подорожал на 0,7% - до $88 616, по данным Coindesk. В ходе торгов в понедельник котировки поднимались до $89 622. С начала года биткойн подорожал более чем в два раза, за последние пять сессий - на 28%.

Рост биткойна и других криптовалют спровоцировала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп публично высказывался в поддержку цифровых активов.

Участники рынка опционов наращивают ставки на то, что биткойн возьмет высоту в $100 тыс. уже до конца этого года, по данным биржи Deribit.

"Вопрос для трейдеров заключается в том, есть ли у них возможность поучаствовать в этом ралли, или же им следует дождаться небольшой коррекции", - отметил глава отдела исследований в Pepperstone Group Крис Уэстон.