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ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по "Семейной ипотеке"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по программе "Семейной ипотеки", сообщили в госбанке.

"ВТБ получил новый лимит по "семейной" ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок. В октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме наших сделок. Учитывая текущий уровень рыночных ставок, до конца года "семейная" ипотека продолжит занимать основную долю в структуре продаж", - заявили в ВТБ.

Банк приостановил запись на сделки по программе семейной ипотеки с 31 октября в связи с исчерпанием оставшегося лимита по программе.

На прошлой неделе госкорпорация "ДОМ.РФ" распределила 350 млрд рублей лимитов по "семейной ипотеке" между банками. Всего в рамках кампании лимиты были увеличены у 37 кредиторов. Так, Сбербанк и ВТБ получили по 122,4 млрд рублей, Альфа-банк - 42 млрд рублей, ПСБ - 21 млрд рублей, банк "ДОМ.PФ" - 8,3 млрд рублей, Металлинвестбанк, банк БЖФ и Абсолют банк - по 3,5 млрд рублей, банк "Уралсиб" - 4,2 млрд рублей.

ВТБ
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