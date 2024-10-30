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ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по "Семейной ипотеке"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по программе "Семейной ипотеки", говорится в сообщении госбанка.

"Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач", - пояснили в ВТБ.

Все клиенты ВТБ с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений. Как только правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке, банк оперативно возобновит работу по ней.

Ранее в среду о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита по госпрограмме заявил Сбербанк.

ВТБ Сбербанк
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