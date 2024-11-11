Поиск

Выездной турпоток из России за девять месяцев вырос на 23%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Выездной турпоток из России за 9 месяцев 2024 года увеличился на 23,2% в годовом измерении, за рубеж с целью туризма было совершено 8,7 млн поездок, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на статистику Погранслужбы ФСБ.

По числу выездов с целью туризма в январе-сентябре лидирует Турция. В эту страну было совершено 3,67 млн туристических поездок. Это на 7,8% больше, чем за тот же период годом ранее. На втором месте среди туристических направлений ОАЭ с результатом 986,2 тысячи поездок. Прирост к 2023 году составил 6,8%. На третьем - Египет, куда выехало с целью туризма за 9 месяцев 834,6 тысячи россиян. По сравнению с 2023 годом турпоток вырос на 12,9%. Четвертое место занял Китай с результатом 715,5 тысячи, это более чем в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пятое место занял Таиланд, куда выехало с целью туризма 640 тысяч россиян. По сравнению январем-сентябрем прошлого года турпоток вырос на 23%.

Также в первую десятку попали Абхазия (371,9 тысячи), Армения (250,9 тысячи), Грузия (184,6 тысячи), Азербайджан (177,6 тысячи) и Узбекистан (146,4 тысячи).

Самый большой прирост турпотока за девять месяцев показали Вьетнам (в 936 раз), Грузия (плюс 447,8%) и Китай (плюс 426,6%).

"Здесь срабатывает эффект низкой базы: прямые авиарейсы по этим направлениям возобновились соответственно в январе 2024, мае 2023 и марте 2024", - пояснили в РСТ.

Всего за январь-сентябрь 2024 года было совершено 22,49 млн выездов за рубеж.

Лидирует по числу выездных поездок со всеми целями Турция, куда было совершено более 5 млн поездок. На втором месте - Абхазия (4,66 млн), на третьем - Казахстан (2,21 млн), на четвертом - Китай (1,36 млн), на пятом - ОАЭ (1,34 млн). Также в первой десятке - Грузия (1,06 млн), Египет (1,03 млн), Таиланд (890,3 тысячи), Армения (758,65 тысячи), Азербайджан (547,35 тысячи).

РСТ Турция ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по "Семейной ипотеке"

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Нефть Brent подешевела до $73,63 за баррель

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

Сливочное масло с начала года подорожало на 27,5%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });