Выездной турпоток из России за девять месяцев вырос на 23%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Выездной турпоток из России за 9 месяцев 2024 года увеличился на 23,2% в годовом измерении, за рубеж с целью туризма было совершено 8,7 млн поездок, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на статистику Погранслужбы ФСБ.

По числу выездов с целью туризма в январе-сентябре лидирует Турция. В эту страну было совершено 3,67 млн туристических поездок. Это на 7,8% больше, чем за тот же период годом ранее. На втором месте среди туристических направлений ОАЭ с результатом 986,2 тысячи поездок. Прирост к 2023 году составил 6,8%. На третьем - Египет, куда выехало с целью туризма за 9 месяцев 834,6 тысячи россиян. По сравнению с 2023 годом турпоток вырос на 12,9%. Четвертое место занял Китай с результатом 715,5 тысячи, это более чем в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пятое место занял Таиланд, куда выехало с целью туризма 640 тысяч россиян. По сравнению январем-сентябрем прошлого года турпоток вырос на 23%.

Также в первую десятку попали Абхазия (371,9 тысячи), Армения (250,9 тысячи), Грузия (184,6 тысячи), Азербайджан (177,6 тысячи) и Узбекистан (146,4 тысячи).

Самый большой прирост турпотока за девять месяцев показали Вьетнам (в 936 раз), Грузия (плюс 447,8%) и Китай (плюс 426,6%).

"Здесь срабатывает эффект низкой базы: прямые авиарейсы по этим направлениям возобновились соответственно в январе 2024, мае 2023 и марте 2024", - пояснили в РСТ.

Всего за январь-сентябрь 2024 года было совершено 22,49 млн выездов за рубеж.

Лидирует по числу выездных поездок со всеми целями Турция, куда было совершено более 5 млн поездок. На втором месте - Абхазия (4,66 млн), на третьем - Казахстан (2,21 млн), на четвертом - Китай (1,36 млн), на пятом - ОАЭ (1,34 млн). Также в первой десятке - Грузия (1,06 млн), Египет (1,03 млн), Таиланд (890,3 тысячи), Армения (758,65 тысячи), Азербайджан (547,35 тысячи).