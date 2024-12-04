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Турпоток из России во Вьетнам вырос на 81,5% с января по октябрь

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Турпоток из Росси во Вьетнам вырос на 81,5% с января по октябрь 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 177,8 тыс. поездок, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы видим положительную динамику в ключевых направлениях сотрудничества наших стран. В частности, за девять месяцев этого года двусторонний товарооборот вырос на 23%. Увеличился и туристический поток: из России во Вьетнам с января по октябрь прирост составил 81,5%, из Вьетнама в Россию по итогам первого полугодия - около 10%", - отметил он на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоем.

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Как отмечает пресс-служба вице-премьера, по данным вьетнамской статистики в 2023 году российские граждане совершили 125 тыс. поездок во Вьетнам, это втрое больше, чем в 2022 году. За десять месяцев 2024 года было совершено 177,8 тыс. поездок во Вьетнам.

По словам Чернышенко, важным шагом для роста турпотока из Вьетнама в Россию стал запуск механизма электронной визы.

"С января по октябрь текущего года ей воспользовались уже 45 тысяч граждан Вьетнама. В значительной степени росту турпотока способствует налаживание прямого авиасообщения между странами. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Ираэро" совершают перелеты из Москвы и Иркутска в Хошимин и Ханой с периодичностью пять раз в неделю", - сказал вице-премьер.

До пандемии Вьетнам был один из самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян. В год его посещало около 600 тыс. туристов из РФ.

Вьетнам РФ
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