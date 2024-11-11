Оператор Швейцарской фондовой биржи купит британскую Aquis за 207 млн фунтов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский биржевой оператор SIX Group AG достиг соглашения о покупке британского конкурента Aquis Exchange Plc за 207 млн фунтов стерлингов (около $267 млн).

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, SIX Group заплатит 727 пенсов за акцию Aquis, что предусматривает премию в 120% по сравнению с котировками на закрытие торгов в пятницу. Совет директоров Aquis единогласно поддержал сделку.

Сделка станет крупнейшим приобретением для SIX с 2020 года, когда она купила испанского биржевого оператора Bolsas y Mercados Espanoles SA за 2,8 млрд евро.

Aquis, основанная в 2012 году, является оператором британской фондовой биржи Aquis Stock Exchange, а также получает доходы от продажи лицензий на собственные технологии и рыночных данных. Акции компании подскочили в цене в 2,1 раза на торгах в понедельник.