Швейцарская фондовая биржа изучает возможность запуска торговли криптовалютами

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарская фондовая биржа, владельцем которой является SIX Group, изучает возможность создания в Европе площадки для торговли криптовалютами, пишет Financial Times.

Группа хочет занять место на рынке, на котором давно доминируют такие компании, как Binance, OKX и Coinbase. Она рассматривает возможность использования своей репутации и продвинутых законов Швейцарии о криптовалютах в качестве приманки для крупных традиционных инвесторов, которые все больше интересуются торговлей цифровыми активами.

"Криптовалюта становится все более и более признанным классом активов, - отмечает Бьорн Сибберн из SIX Group. - Мы видим тенденцию, что все больше и больше глобальных банков и учреждений обращают внимание на криптовалюты". Биржа изучает возможность создания "платформы, на которой мы сможем облегчить торговлю, будь то спотовая криптовалюта или деривативы", заявил он FT.

Традиционные финансовые компании до сих пор в основном воздерживались от создания площадок для торговли криптовалютами из-за отсутствия четкого регулирования и опасений по поводу ущерба для их репутации. Тем не менее, несколько крупных игроков, таких как Deutsche Boerse, Nomura и Standard Chartered, создали собственные криптовалютные биржи, как правило, отдельно от своего основного бизнеса.

При этом биржевой оператор CBOE Global Markets закрыл свою спотовую криптовалютную площадку в этом году, сославшись на отсутствие четкого регулирования. CME Group изучала возможность запуска торговли биткоинами в мае, сообщала тогда FT, но после этого руководство биржи говорило об отсутствии текущих планов в данном направлении.

Хотя цена биткойна, самой популярной криптовалюты в мире, упала ниже $60 тыс. с рекордного максимума этого года примерно в $72 тыс., она остается на 40% выше уровня на конец прошлого года.