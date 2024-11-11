Власти РФ задумались о регулировании цен на энергоуголь на Дальнем Востоке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские власти задумались о введении на Дальнем Востоке регулирования цен на уголь: это необходимо для балансирования финансовой модели его крупнейшего регионального потребителя, оператора тепловых электростанций в ДФО холдинга "РусГидро".

"Правительству РФ совместно с ПАО "РусГидро" рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования в Дальневосточном федеральном округе цен на твердое топливо, используемое для производства электрической энергии", - так звучит одно из поручений президента Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (перечень размещен на сайте Кремля). Это совещание прошло на полях Восточного экономического форума 4 сентября, открытым было только вступительное слово главы государства, дальнейшая дискуссия прошла в непубличном режиме.

Ответственным за поручение (премьер-министр Михаил Мишустин и глава энергохолдинга Виктор Хмарин) нужно будет учесть "необходимость формирования устойчивой финансовой модели деятельности" "РусГидро" и его дочерних/зависимых обществ.

Доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 февраля 2025 г.