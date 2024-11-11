Правительству поручено определить источники финансирования развития энергетики в ДФО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству к маю следующего года определить источники финансирования программы развития энергетики на Дальнем Востоке до 2050 года, сообщается в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

В проработке, согласно сообщению, примут участие "Системный оператор", "Росатом", "РусГидро", "Россети", РСПП, ВЭБ, а также потребители и производители энергии.

Кроме того, к февралю правительство вместе с "Системным оператором", "РусГидро" и местными властями должно разработать "программу повышения надежности генерирующего оборудования в Дальневосточном федеральном округе, предусматривающую в том числе формирование мобильного резерва генерирующих мощностей, и определить источники ее финансирования".