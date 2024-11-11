Поиск

Ведомствам к февралю поручено оценить обоснованность цен на энергооборудование

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и Минэнерго должны к 1 февраля 2025 года проанализировать обоснованность роста цен на отечественное оборудование для ТЭК. Такое поручение ведомствам дал президент Владимир Путин после совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

"ФАС России совместно с Минпромторгом России и Минэнерго России провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства", - говорится в поручении.

При необходимости ведомства должны будут "принять соответствующие меры".

Кроме того, правительству поручено провести "анализ достаточности объема производства основного энергетического оборудования для покрытия внутреннего спроса и при необходимости принять меры, направленные на увеличение данного объема".

Срок исполнения поручения - также 1 февраля 2025 года.

Владимир Путин Минпромторг Минэнерго ФАС ТЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ предлагает с III квартала 2025 г. ограничить ипотеку с ПДН более 50% и низким первым взносом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" смогут сами определять круг раскрываемой информации

"НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" смогут сами определять круг раскрываемой информации

Декабрьское решение Банка России по ставке будет зависеть от статданных

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по "Семейной ипотеке"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });