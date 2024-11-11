Ведомствам к февралю поручено оценить обоснованность цен на энергооборудование

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и Минэнерго должны к 1 февраля 2025 года проанализировать обоснованность роста цен на отечественное оборудование для ТЭК. Такое поручение ведомствам дал президент Владимир Путин после совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

"ФАС России совместно с Минпромторгом России и Минэнерго России провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства", - говорится в поручении.

При необходимости ведомства должны будут "принять соответствующие меры".

Кроме того, правительству поручено провести "анализ достаточности объема производства основного энергетического оборудования для покрытия внутреннего спроса и при необходимости принять меры, направленные на увеличение данного объема".

Срок исполнения поручения - также 1 февраля 2025 года.