"Газпром" готовится увеличить поставки в Китай

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" в настоящее время ведет подготовку к дальнейшему увеличению экспорта газа по "Силе Сибири" в соответствии с договоренностью компаний о досрочном выводе суточных поставок на максимальный контрактный уровень.

Как отмечает "Газпром" по итогам встречи председателя правления ПАО Алексея Миллера и вице-президента китайской компании CNPC Хуан Юнчжана, поставки российского трубопроводного газа в Китай по итогам 2024 года превысят контрактные обязательства "Газпрома".

Судя по представленной "Газпромом" фотографии к сообщению, встреча прошла в Санкт-Петербурге, в штаб-квартире российского концерна в "Лахта Центре".

После очередного наращивания объема суточных поставок "Газпром" станет крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, с большим запасом обойдя Туркменистан. При этом по сумме поставок газа (с учетом также экспорта в виде СПГ) Россия уже давно является лидером по поставкам в КНР.

"Газпром" отмечает, что "высокая надежность поставок по "восточному" маршруту - газопроводу "Сила Сибири" - способствует уверенному прохождению Китаем отопительного сезона".

Продолжается работа по проекту поставок по "дальневосточному" маршруту "в строгом соответствии с согласованным компаниями графиком", подчеркивают российские газовики.

Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации перспективных проектов сотрудничества в газовой сфере.

Также в понедельник состоялось заседание Совместного координационного комитета между ПАО "Газпром" и CNPC под руководством заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова и Хуан Юнчжана.

Помимо поставок газа компании развивают взаимодействие по широкому спектру направлений. В частности, в 2024 году подписана новая, расширенная программа научно-технического сотрудничества между "Газпромом" и CNPC - на 2024-2028 годы. Впервые программа рассчитана на пятилетний период. В текущем году компании также продолжили практику обмена передовыми методами обеспечения безопасности на производственных объектах, сохранения профессионального здоровья и долголетия работников, напоминает "Газпром".

У "Газпрома" и CNPC действует 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м газа в год. поставки начались в декабре 2019 года.

В сентябре 2024 года подписано дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. Документ подразумевает дополнительные поставки в декабре 2024 года и, как следствие, досрочный вывод суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года).

В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год. В октябре 2024 года подписано координационное соглашение, регулирующее, в частности, взаимодействие сторон при эксплуатации смежных газопроводных систем при осуществлении будущих поставок российского газа в Китай.