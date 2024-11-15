В России задумались об экспорте газа в Китай через Казахстан

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа в Китай - до 35 млрд. куб. м в год через Казахстан, сообщил вице-премьер Александр Новак на Международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".

"Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут - через Казахстан, который может составить порядка до 35 млрд куб. м газа", - сказал он.

Позже Новак уточнил журналистам, что проработка данного проекта находится на начальной стадии: "Пока только, как идея, которая обсуждается". Он подчеркнул, что трассировка потенциального газопровода будет проложена через восточный Казахстан.

"У нас есть большие планы и потенциал по расширению сотрудничества в энергетике. На сегодняшний день примерно одна треть всего торгово-экономического оборота занимает именно энергетика. Мы сотрудничаем по всем направлениям. Поставки нефти в КНР за прошлый год составили 107 млн тонн, обеспечивая 20% потребности Китайской Народной Республики в этом энергетическом ресурсе", - напомнил Новак.

Он также отметил, что в 2024 году Россия уже поставила в КНР около 40 млрд куб. м газа (по газопроводам и в виде СПГ - ИФ).

"Мы около 40 млрд кубических метров газа поставили в КНР. Как вы знаете, флагманский проект - "Сила Сибири", который реализуется и его максимальная мощность, на которую мы выйдем в следующем году, составит 38 млрд кубометров газа. Также у нас подписано соглашение о строительстве еще одного нового газопровода - "дальневосточный маршрут" - продолжение газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" общей мощностью 10 млрд куб. м, который в 2027 будет достроен", - добавил чиновник.

"И конечно важное современное направление - это развитие совместных проектов в области сжижения газа и его поставок по всему миру. У нас есть два крупных проекта - "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", где участвуют крупнейшие китайские компании. С проекта "Ямал СПГ" уже осуществляются поставки в КНР, и мы видим здесь возможные новые проекты, которые могут быть реализованы совместно как в области сжижения газа, так в области нефтегазохимии. В частности, на Балтике реализуется проект по сжижению газа и газонефтехимический комплекс; возле Благовещенска реализуется "Амурский геохимический комплекс" нашей компанией "СИБУР", куда кстати входит в качестве акционера китайская компания", - добавил Новак.

Он также сообщил о совместных планах в области водородной энергетики: "Мы недавно с коллегами из Китайской Народной Республики договорились, что будем развивать сотрудничество в области производства водорода, это новое направление, которое потенциально будет востребовано в будущем".

"Газпром" начал поставки газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Для 2024 года действует контрактный объем поставок по магистрали в 30 млрд куб. м. С декабря текущего года (досрочно) магистраль должна выйти на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.