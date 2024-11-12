Чистая прибыль "ЕвроТранса" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 13%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЕвроТранса" за девять месяцев 2024 года по РСБУ выросла на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,84 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка и себестоимость выросли в 1,6 раза до 106,54 млрд рублей и до 91,9 млрд рублей соответственно. Валовая прибыль выросла на 37,4% до 14,6 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "ЕвроТранса", целевая периодичность выплат акционерам – один раз в год. При этом документ также предусматривает возможность выплаты по результатам каждого квартала. Компания стремится направлять на эти цели не менее 40% прибыли по МСФО за каждый отчетный период.

В середине сентября генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам отмечал, что руководство "ЕвроТранса" прогнозирует, что дивиденды за III квартал могут составить около 8-10 руб./оа, за IV – 15 руб./оа.

Общая сумма выплат акционерам "ЕвроТранса" за 2023 год составила 25,6 руб. на акцию (8,88 руб. – за третий квартал 2023 г., 16,72 руб. – финальные дивиденды за 2023 год). За первое полугодие 2024 года было начислено 6,82 рубля на акцию (за первый квартал - 2,5 руб./оа, за второй - 4,32 рубля/оа).

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 млн 148 тыс. 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая. Мажоритарными акционерами, согласно годовому отчету компании, являются Игорь Мартышов (45,26%), Сергей Алексеенков (10,05%), Николай Дорошенко (10,05%) и Олег Алексеенков (3,77%). В свободном обращении находятся 53 млн 148 тыс. 665 акций.